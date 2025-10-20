Calcio

Eccellenza, Licata vince 3-1 contro l’Accademia Trapani e vola in vetta alla classifica 

Un super Licata supera 3-1 l’Accademia Trapani al Dino Liotta e balza in testa alla classifica a pari punti con il Marsala

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un super Licata supera 3-1 l’Accademia Trapani al Dino Liotta e balza in testa alla classifica a pari punti con il Marsala. Partenza a razzo per i gialloblù che nel giro di 25 minuti si portano sul 2-0 grazie ad una fantastica doppietta di Tedesco. Il primo gol è una magia con il destro che si infila all’incrocio mentre il raddoppio avviene con un diagonale di sinistro. Gli ospiti hanno l’occasione di accorciare le distanze ma Seckan fallisce un calcio di rigore alla mezz’ora. La prima frazione si conclude con il risultato di 2-0.

Nella ripresa è sempre il Licata a macinare gioco con Pettinato vicino al tris per ben due volte. Il 3-0 arriva con Manfrè a dieci minuti dalla fine mentre il gol della bandiera per l’Accademia Trapani viene segnato da Ammucciato. Tre punti importanti per il Licata che vola in vetta alla classifica con il Marsala. Nel prossimo turno i gialloblù ospiteranno il San Giorgio Piana. 

