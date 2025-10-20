Basket, Treviglio passa al PalaMoncada all’overtime: sconfitta per Agrigento

Una partita incredibile quella della Tav Treviglio Brianza che al PalaMoncada di Agrigento rimonta nei minuti finali dei tempi regolamentari e dopo due overtime si porta a casa la quinta vittoria stagionale. 98-101 il finale che ha visto tra le fila biancoverdi Richard Morina, 35 punti, e Pietro Agostini i trascinatori dopo l’espulsione di Michele Rubbini. Match incredibile ad Agrigento nella sesta giornata di campionato. La Moncada Energy gioca con energia, ritmo e grande fiducia al tiro annichilendo per oltre 30 minuti la difesa della Tav Treviglio Brianza che ha il merito di rimanere attaccata al match anche quando con il doppio tecnico al play Rubbini l’inerzia sembrava passare definitivamente nelle mani dei padroni di casa.

Invece…Coach Davide Villa schiera in quintetto Richard Morina in regia, Marco Restelli e Tommaso Rossi sugli esterni, Celis Taflaj e Simon Anaekwe sotto le plance. La Moncada Energy Agrigento risponde con Cagliani, Zampogna, Martini, Chiarastella e Querci. Capitan Chiarastella apre le danze con una tripla, Zampogna lo imita poi Morina va al ferro e Martini in semi-gancio fa 8-2. Taflaj realizza dalla media, Rossi va in lunetta con tre liberi e li realizza poi Martini batte Anaekwe nel pitturato e Taflaj fa 1/2 in lunetta per il 10-8. Zampogna “brucia” la retina da tre, Anaekwe mette un libero, Zampogna fa 2/2 e Carta da tre dà il 18-9, punteggio sul quale coach Villa chiama time-out con 5’35” sul cronometro del primo quarto. Aleksandar Marcius appena entrato realizza da sotto, Cagliani replica dalla media per i siciliani e Querci in penetrazione trova canestro e fallo e dalla lunetta fa 23-11. Querci da tre rimpingua il bottino della Moncada, Rubbini fa 2/2 ai liberi, ma Querci da tre è implacabile e la Tav in lunetta fa 1/2 con Marcius prima dell’appoggio di Pietro Agostini per il 29-16. Time-out per Agrigento con 1’31” da giocare. Marcius segna un libero, Theo Anchisi appoggia in contropiede e la prima frazione si chiude 29-19. Agostini si sblocca da tre, Grani appoggia da sotto per i padroni di casa che interrompono il parziale di 0-9. Rossi mette una bomba e la Tav ricuce a -6, Chiarastella segna due liberi, Morina una tripla piedi per terra e poi in lunetta fa 2/2 per il 33-30. Il brasiliano segna in sospensione, Disibio risponde da tre e Chiarastella da sotto per due volte ricaccia i biancoverdi a -8. Time-out Agrigento con 3’57” da giocare. Agostini segna da due, Grani nel pitturato poi Anaekwe schiaccia un tap-in prima delle triple di Carta e Querci che danno il 48-36. Rossi segna una tripla dall’angolo e il primo tempo si chiude sul +9 Moncada Energy. Rubbini prende un tecnico per flopping, in apertura di ripresa, poi realizza da sotto come Marcius ma Querci buca la difesa Tav per il 51-43. Martini fa 2/2 per un antisportivo a Marcius poi segna su una persa da Rossi. Restelli da tre e Morina dopo una rubata in un amen confezionano un mini parziale di 0-5, ma Martini da sotto e Querci con due liberi fanno 59-48. Rubbini viene espulso per doppio tecnico a seguito di proteste e Treviglio perde uno dei suoi esterni con 16 minuti da giocare sul 59-48. Zampogna fa 2/3 ai liberi poi Querci realizza da tre il +15 Agrigento.

Morina segna un libero per un tecnico per flopping poi fa 2/2. Chiarastella completa un gioco da tre punti, Morina segna una tripla frontale poi Anchisi va al ferro per il 66-56. A Chiarastella e Viglianisi replicano Restelli e Morina, Agostini fa 1/2 poi Cagliani segna la tripla che chiude il terzo quarto sul 73-61. L’arbitro Capurro fischia l’ennesimo fallo in attacco alla Tav che dopo 1’10” ha già tre falli. Martini segna dalla media per Agrigento poi trova una linea di penetrazione e sul 77-61 coach Villa chiama time-out con 6’41” da giocare e la sua squadra già in bonus di falli. Morina serve un assist a Marcius che muove il tabellino biancoverde, Morina segna una tripla e Zampogna realizza due liberi per il +13 Moncada Energy. Anchisi va al ferro ma poi fallisce un contropiede: time-out di coach Cagnardi. Chiarastella fa 2/2, Agostini segna un solo libero poi Viglianisi prende un tecnico e viene espulso, ma Morina non converte il libero. Anchisi smarca Agostini che segna e in lunetta completa il gioco da tre punti poi Marcius in lunetta fa 2/2 per l’81-74. Time-out Agrigento a 1’22” dalla sirena. Agostini ha tre liberi e non sbaglia, Tav a -4 e Morina recupera palla e subisce fallo, facendo 2/2. Agrigento fallisce l’attacco è Morina arriva al ferro per l’81 pari che non cambia sino alla sirena perché i padroni di casa falliscono l’ultimo possesso. Overtime. Querci completa un gioco da tre punti, Morina in lunetta fa 1/2, Disibio segna una tripla, ma Agostini replica con un canestro fuori equilibrio e un libero aggiuntivo per l’87-85. Zampogna segna una coppia di liberi, Morina va al ferro, Chiarastella segna nel pitturato e Marcius con due liberi e un appoggio impatta sul 91. Restelli fallisce una tripla frontale e sul rimbalzo Disibio alza la preghiera da metà campo ma non trova il canestro. Altro supplementare. Morina trova l’ennesima penetrazione, Agrigento fallisce due triple, idem per Restelli, la stanchezza si fa sentire da entrambe le parti. Agostini fa 2/2 e sale a 20 punti e Treviglio va avanti 91-95. Disibio realizza da tre per la Moncada, Morina va al ferro e sono 33 per lui. Zampogna accorcia sul 96-97, Marcius segna a rimbalzo in attacco e fa 96-99. Zampogna in lunetta segna i due liberi e Villa chiama time-out sul 98-99, possesso e 9″ sul cronometro. Agrigento fa fallo su Morina che fa 2/2 ai liberi e lascia pochi secondi alla preghiera di Zampogna che non trova però il canestro. Treviglio Brianza centra così la quinta vittoria in campionato.

Moncada Energy Agrigento – TAV Treviglio Brianza 98-101 d.2t.s. (29-19, 19-20, 25-22, 8-20, 17-20)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Querci 23 (3/5, 4/9), Albano Chiarastella 18 (5/8, 1/2), Alfonso Zampogna 17 (1/3, 2/12), Giulio Martini 14 (6/6), Robert Disibio 9 (3/8), Riccardo Carta 6 (2/3), Matteo Cagliani 5 (1/5, 1/2), Federico Grani 4 (2/2), Kenneth Viglianisi 2 (1/2, 0/2), Raimundo Orrego, Andrea Ambrogio. All. Devis Cagnardi

Tiri liberi: 21/30 – Rimbalzi: 22 (3+19, Grani 5) – Assist: 19 (Cagliani 5)

TAV Treviglio Brianza: Richard Morina 35 (8/12, 3/11), Pietro Agostini 20 (4/6, 1/2), Aleksandar Marcius 16 (5/7), Tommaso Rossi 9 (2/5), Theo Anchisi 6 (3/5, 0/2), Marco Restelli 5 (1/2, 1/9), Michele Rubbini 4 (1/1, 0/1), Celis Taflaj 3 (1/2, 0/2), Simon Anaekwe 3 (1/1), Davide Reati n.e., Alessandro Daccò n.e. All. Davide Villa

Tiri liberi: 32 42 – Rimbalzi: 41 (1o+31, Agostini 14) – Assist: 13 (Morina 4)