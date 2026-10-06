“Letargo”, il nuovo singolo di Stefano Rubbino: progetto dedicato al regista Cristiano Giamporcaro

Oggi esce il videoclip di “Letargo” (Bluebelldisc Music), il nuovo singolo del cantautore palermitano Stefano Rubbino, già disponibile in radio e in digitale dal 25 settembre e primo estratto dal nuovo EP, atteso nei prossimi mesi. Diretto dal Cristiano Giamporcaro, il video mette in scena una partita di tennis tra due versioni dello stesso protagonista, traducendo in immagini il contrasto tra vulnerabilità e desiderio di rinascita al centro del brano. Stefano dedica questo progetto a Cristiano Giamporcaro, regista siciliano scomparso prematuramente questa estate: «A lui e alle sue visioni dedico l’intero progetto».

Sul campo si affrontano uno Stefano dimesso e uno sicuro di sé, dal look curato. Anche l’arbitro e i tre spettatori seduti su una panchina sono ulteriori incarnazioni del cantautore, mentre una ragazza segue la partita, attratta dal giocatore più disinvolto. Il confronto si trasforma presto in un’umiliazione: lo Stefano apparentemente più forte domina il gioco e continua a colpire l’avversario con le palline, anche quando questi è ormai disteso a terra. A rovesciare l’esito della sfida è un gesto di scherno: un lecca-lecca lanciato contro il giocatore sconfitto si trasforma nelle sue mani in un oggetto gigante, strumento inatteso di riscatto e vittoria. Nel finale, mentre la ragazza cambia il destinatario delle proprie attenzioni, i riflettori si spengono e il campo piomba nel buio.

Tra pop e R&B, “Letargo” racconta la fine di una relazione tossica, segnata dalla stanchezza emotiva, dalla distanza e dall’incomunicabilità. La metafora della “larva in letargo” restituisce la paralisi di un legame logorato, nel quale il desiderio di fuggire convive con un ultimo vincolo viscerale. Nel videoclip questa tensione diventa una sfida con sé stessi, aperta a una possibilità di riscatto. «La tematica del brano lascia presagire un barlume di speranza rispetto a una relazione tossica, a differenza del concept del precedente EP», racconta Rubbino. Il singolo inaugura anche un nuovo percorso sonoro: «“Letargo” nasce innanzitutto dal mio desiderio di produrre un progetto musicale caratterizzato dall’uso esclusivo di strumenti suonati, senza l’aiuto del digitale. Suonare insieme in fase di registrazione è stata un’esperienza unica, che si allontana quindi dalle mie precedenti produzioni che vertevano prevalentemente sull’elettronica».

“Letargo” è scritto da Stefano Rubbino, che ne firma la composizione insieme ad Antonio Caruso e Andrea Tascone, in arte “Noi tutti”. Il singolo è pubblicato da Bluebelldisc Music, che ne cura anche le edizioni musicali. La regia del videoclip è di Cristiano Giamporcaro.

Stefano Rubbino nasce a Palermo nel 1996. Dopo un’esperienza di formazione al Brass group, è laureando in Canto jazz al Conservatorio “Antonio Scontrino”. Per diversi anni è il frontman dei The Groove Lines, gruppo con il quale si esibisce a Palermo e in numerose località siciliane, ed è finalista del contest Palermo Lock Sound, promosso da Palermo Suona. Dal 2023 al 2025 pubblica per l’etichetta milanese Orangle Records, iniziando dal suo primo EP Pasticche e Confusione. Nel 2024 si esibisce al Teatro Santa Cecilia nell’ambito del Sicilia Jazz Festival e al Teatro Politeama in occasione del concerto di Simona Molinari. Nel 2025 torna al Teatro Santa Cecilia per il concerto di Jorge Luis Pacheco, mentre nel 2026 partecipa nuovamente al Sicilia Jazz Festival, esibendosi al Teatro Santa Cecilia e allo Spasimo di Palermo. Recensioni dei suoi lavori sono apparse sulla rivista I Love Sicilia e su altri periodici cartacei e online.