Villafranca Sicula, Balsamo ci riprova: l’avversario è Sortino

Sono Rosario Sortino e Domenico Balsamo i candidati sindaco che si fronteggeranno alle prossime elezioni amministrative a Villafranca Sicula. Il secondo, si ricorderà, era sindaco uscente e venne battuto da Gaetano Bruccoleri in seguito ad un ballottaggio necessario a causa della perfetta parità tra i due.

Si chiama “Villafranca…sempre” la lista a sostegno di Sortino: Gianvito Pumilia, Carmela Bellavia, Giuseppina Cilluffo, Renato D’Angelo, Filippo Trafficanti, Onofria (detta Norina) Zagarella, Antonino Scarpinato, Salvatore Buscemi.

La lista “Villafranca rinasce” è invece a sostegno di Balsamo: Fabio Cordaro, Vanessa Girgenti, Lungu Diana Ionela, Viviana Musso, Antonino Petrusa, Giuseppe Pipia, Maria Grazia D’Anna, Filippo Scilabra, Stefano Venezia.