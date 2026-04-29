AMMINISTRATIVE 2026

Villafranca Sicula, Balsamo ci riprova: l’avversario è Sortino

Il Comune è al momento commissariato dopo la sfiducia al sindaco uscente Bruccoleri che aveva vinto grazie al ballottaggio proprio su Balsamo

Pubblicato 10 minuti fa
Da Gioacchino Schicchi

Sono Rosario Sortino e Domenico Balsamo i candidati sindaco che si fronteggeranno alle prossime elezioni amministrative a Villafranca Sicula. Il secondo, si ricorderà, era sindaco uscente e venne battuto da Gaetano Bruccoleri in seguito ad un ballottaggio necessario a causa della perfetta parità tra i due.

Si chiama “Villafranca…sempre” la lista a sostegno di Sortino: Gianvito Pumilia, Carmela Bellavia, Giuseppina Cilluffo, Renato D’Angelo, Filippo Trafficanti, Onofria (detta Norina) Zagarella, Antonino Scarpinato, Salvatore Buscemi.

La lista “Villafranca rinasce” è invece a sostegno di Balsamo: Fabio Cordaro, Vanessa Girgenti, Lungu Diana Ionela, Viviana Musso, Antonino Petrusa, Giuseppe Pipia, Maria Grazia D’Anna, Filippo Scilabra, Stefano Venezia.

Argomenti Correlati:#elezioni 2026

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Amministrative, ecco tutti i candidati al Consiglio comunale a sostegno di Luigi Gentile
Agrigento

Amministrative, ecco chi sono i candidati al Consiglio comunale di Mpa-Grande Sicilia 
Agrigento

Elezioni Agrigento, ecco i candidati consiglieri dell’Udc a sostegno di Alonge
Agrigento

Elezioni Agrigento, ecco i candidati consiglieri di FdI a sostegno di Alonge
Agrigento

Amministrative, ecco i candidati consiglieri della lista “Casa Riformista” 
banner italpress istituzionale banner italpress tv