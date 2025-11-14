Montevago

Montevago, alunni protagonisti della raccolta delle olive: olio donato alla mensa scolastica

L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i più piccoli alla conoscenza delle radici agricole del territorio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una giornata all’insegna della tradizione, dell’educazione ambientale e della condivisione ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria “Eleonora Gravina” di Montevago, impegnati nella raccolta delle olive insieme alle loro insegnanti e al sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. L’olio prodotto sarà donato alla mensa scolastica.

L’iniziativa, promossa nell’ambito dei progetti di educazione ambientale e alimentare, ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i più piccoli alla conoscenza delle radici agricole del territorio e al valore del lavoro manuale. I bambini, guidati dalle insegnanti e dagli operatori comunali, hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa. La giornata si è conclusa con la degustazione di pane e olio extravergine di oliva.

“È stato momento di grande valore educativo, è fondamentale – ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – trasmettere alle nuove generazioni il rispetto per la natura e per le tradizioni che rendono unica la nostra terra. L’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a sostenere iniziative che rafforzino il legame tra scuola e comunità”.

