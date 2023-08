Giornata Plastic free alla diga di Naro: raccolti 700 kg di rifiuti

Tanti volontari di Plastic Free hanno lavorato duramente per ripulire l’area della diga di Naro dalla spazzatura.

Un centinaio di persone arrivate anche da Agrigento, Favara e Licata muniti di sacchetti e guanti hanno raccolto oltre 700kg di rifiuti di ogni tipo, traccia del passaggio di troppi incivili.

“Ringrazio in particolare il referente locale Lorena Abbate, quello provinciale Alessandro Arcuri, il referente di Agrigento Raimondo Pennino, quello di Favara Antonio Zambito e la referente di Licata Giuseppina Alabbiso referente di Licata. Grazie ai ragazzi della comunità “La Grande Famiglia” che hanno aderito.

Sono queste le iniziative che fanno ben sperare per il futuro di questa terra”, ha dichiarato il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara.