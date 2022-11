Naro, morta l’anziana che si era lanciata dal balcone cinque giorni fa 

Non ce l’ha fatta la donna di 73 anni che cinque giorni fa si è lanciata dal balcone della sua abitazione in zona Baglio, a Naro. L’anziana è deceduta all’ospedale Civico di Palermo. Troppo gravi le ferite riportate. Pare, secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, che la donna soffrisse di crisi depressive e, in preda allo sconforto, sarebbe riuscita a scavalcare la ringhiera del balcone della propria abitazione per gettarsi nel vuoto. Ieri si sono celebrati i funerali.