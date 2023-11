Naro, violenta lite in Piazza Cavour: un ferito

Una lite violenta si è verificata attorno a mezzogiorno di oggi in Piazza Cavour a Naro quando due ragazzi extracomunitari sarebbero arrivati alle mani dopo un diverbio avuto in Via Archeologica. Uno dei due sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente e, dopo aver denunciato il tutto ai carabinieri, è stato portato in ospedale per essere medicato. I militari della stazione di Viale Europa, agli ordini del comandante Marco Gelardi, hanno già rilevato le tracce di sangue di Piazza Cavour e stanno indagando.