Aspettava un cliente per strada per vendergli la droga: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un pusher fermato in strada mentre stava aspettando un cliente per effettuare la consegna della droga. L’uomo, un catanese di 44 anni, è stato fermato in Corso Indipendenza dai “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Catania, nel corso dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione della criminalità diffusa nei diversi quartieri della città.

Non appena si è reso conto di essere stato notato dai poliziotti, il 44enne ha manifestato un evidente stato di agitazione, guardandosi intorno con circospezione e consultando continuamente lo smartphone. Quando i poliziotti gli hanno chiesto di esibire i documenti, l’uomo ha tirato fuori, spontaneamente, un involucro con 4,1 grammi di marijuana, probabilmente con l’intento di mettere fine al controllo nel più breve tempo possibile. I poliziotti, però, hanno approfondito gli accertamenti, chiedendo al 44enne di svuotare le tasche della felpa, al cui interno vi erano otto involucri di cocaina del peso di 2,5 grammi e sei bustine di crack del peso di 2,2 grammi.

Dalle verifiche nella banca dati in uso alle forze di Polizia, è emerso che nei suoi confronti era stata emessa la misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore.Al termine di tutti i riscontri, l’uomo, con svariati precedenti, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio