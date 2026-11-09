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Aspettava un cliente per strada per vendergli la droga: arrestato

L’uomo, con svariati precedenti, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un pusher fermato in strada mentre stava aspettando un cliente per effettuare la consegna della droga. L’uomo, un catanese di 44 anni, è stato fermato in Corso Indipendenza dai “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Catania, nel corso dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione della criminalità diffusa nei diversi quartieri della città.

Non appena si è reso conto di essere stato notato dai poliziotti, il 44enne ha manifestato un evidente stato di agitazione, guardandosi intorno con circospezione e consultando continuamente lo smartphone. Quando i poliziotti gli hanno chiesto di esibire i documenti, l’uomo ha tirato fuori, spontaneamente, un involucro con 4,1 grammi di marijuana, probabilmente con l’intento di mettere fine al controllo nel più breve tempo possibile. I poliziotti, però, hanno approfondito gli accertamenti, chiedendo al 44enne di svuotare le tasche della felpa, al cui interno vi erano otto involucri di cocaina del peso di 2,5 grammi e sei bustine di crack del peso di 2,2 grammi.

Dalle verifiche nella banca dati in uso alle forze di Polizia, è emerso che nei suoi confronti era stata emessa la misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore.Al termine di tutti i riscontri, l’uomo, con svariati precedenti, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

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