Palermo

In casa con la droga nascosta nel frigo: arrestata una coppia di coniugi

Sono accusati in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Continua senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bagheria che, hanno arrestato in flagranza una coppia di coniugi, di 66 e 61 anni, accusati in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.  

L’operazione è scattata a seguito di alcuni movimenti sospetti notati nei pressi dell’abitazione della coppia. I militari, dopo aver osservato un giovane allontanarsi frettolosamente dall’immobile verosimilmente subito dopo uno scambio, sono intervenuti effettuando una perquisizione domiciliare.  

L’ispezione dell’appartamento ha confermato i dubbi degli investigatori che, all’interno del frigorifero e di un mobile della cucina, hanno rispettivamente rinvenuto 51 dosi di hashish già confezionate (per un peso di circa 47 grammi), e altri 126 grammi della medesima sostanza suddivisi in 4 involucri nonché materiale per il confezionamento.

Su richiesta della Procura della Repubblica guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti, disponendo nei confronti degli indagati la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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