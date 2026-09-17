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Auto fuori strada lungo la Strada statale 115, coppia di anziani in ospedale

Lunghe code si registrano lungo la strada statale 115 nei pressi del Castello Falconara

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Incidente autonomo lungo la strada statale 115 nei pressi del Castello Falconara. Secondo le prime informazioni pare che l’anziano alla guida del mezzo abbia perso il controllo finendo fuori strada. Il bilancio è di due feriti lievi trasferiti a bordo di un’ambulanza del 118 presso l’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata per le cure necessarie. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti del commissariato di Polizia. Lunghe code lungo l’arteria stradale.

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