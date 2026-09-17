Sorpreso dalle telecamere a depositare rifiuti nel centro urbano: sanzionato

Grazie al sistema di videosorveglianza della Polizia Locale di Caltanissetta è stato individuato e sanzionato un privato cittadino sorpreso a depositare illegalmente due sacchi di rifiuti nel centro urbano.

“L’auspicio è far comprendere l’importanza del rispetto del territorio e azzerare questi atti illeciti”, dichiara il sindaco Tesauro. Fanno eco le parole del comandante Raffaele Campanella che dichiara: “Non è solo mancanza di senso civico, ogni rifiuto abbandonato crea rischi sanitari e costi ambientali che pagano tutti i cittadini”. “Tali comportamenti danneggiano il decoro, l’igiene e le tasche della collettività. Ricordiamo che l’abbandono è un illecito severamente punito dalla legge”, ha concluso il primo cittadino.

I controlli continueranno da parte degli agenti della Polizia Locale.