Giochi, una 60enne di Licata vince un jackpot di 10mila euro con soli 20 centesimi

La fortuna sorride alla Sicilia grazie a Cinco, un gioco che offre un jackpot fisso di 20.000 euro, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dai giocatori presenti in sala. A esultare in questo inizio di 2024 è una 60enne di Licata che, riporta agipronews, si è aggiudicata un jackpot di 10.000 euro acquistando biglietti per un valore di soli 20 centesimi e portando a casa il montepremi in sole 5 estrazioni.