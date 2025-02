Ladri “visitano” un bar e portano via i soldi dalla cassa, indagini 

Ladri in azione a Licata. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione al bar White in corso Serrovira, nel centro abitato. L’incursione è avvenuta di notte quando il locale era chiuso al pubblico. Per accedere all’esercizio commerciale i balordi hanno rotto la vetrata della porta principale e, una volta dentro, hanno rovistato dappertutto prima di mettere le mani all’interno del registratore di cassa.

I ladri hanno portato via il denaro custodito prima di darsi alla fuga. Non è ancora stato quantificato il bottino ma il bar è coperto da assicurazione anche per questo tipo di eventi. A fare la scoperta è stato il titolare che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Un aiuto potrebbe arrivare dal sistema di telecamere dell’esercizio commerciale che avrebbe ripreso il furto.