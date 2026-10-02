Licata, a 100 anni sottoposta ad intervento chirurgico e rapidamente rimessa in piedi

A 100 anni sottoposta ad intervento chirurgico e rapidamente rimessa in piedi. La storia di buona sanità arriva da Licata dove una centenaria è stata operata dall’equipe di Ortopedia dell’Ospedale San Giacomo Altopasso diretta dal Dottore Alberto Rapisarda.

La paziente aveva riportato, a seguito di una caduta accidentale, una frattura laterale del collo del femore.

E’ stata ricoverata all’interno dell’unità operativa di Ortopedia della struttura sanitaria di Contrada Cannavecchia e prontamente operata con l’apposizione di un chiodo endomidollare. La donna, nell’arco di 48 ore dal momento del ricovero, ha iniziato la riabilitazione e la rieducazione alla deambulazione assistita.

La straordinarietà dell’evento è rappresentata dall’età della paziente nata nel 1926 e che ha festeggiato i 100 anni lo scorso 18 Agosto.

Questo intervento è la dimostrazione di come è sì chiaro che una frattura di femore in un paziente anziano può rompere un equilibrio fragile, ma è altrettanto vero che se eseguito tempestivamente e con tecnica mininvasiva quale quella adottata in questo caso con un chiodo endomidollare e con minimo stress chirurgico può riportare la paziente alle condizioni preesistenti.

Si è trattato di un lavoro di equipe tra Ortopedici, Anestesisti, Cardiologi, Riabilitatori, personale di Sala operatoria e di reparto del San Giacomo d’Altopasso.

La paziente è stata dimessa dopo 5 giorni in buone condizioni generali e proseguirà il ciclo riabilitativo a domicilio.