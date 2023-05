Licata, brucia l’auto di un agricoltore: piromane ripreso dalle telecamere 

Notte di fuoco a Licata. La Fiat Panda di proprietà di un bracciante agricolo quarantasettenne è stata data alle fiamme in via Torquato Tasso. A riprendere la scena alcune telecamere presenti in zona. Dalle immagini si vedrebbe un individuo incappucciato che, avvicinandosi al veicolo, prima lo cosparge con del liquido infiammabile e poi appicca il fuoco.

Sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri della Compagnia di Licata. Dai rilievi sarebbero emersi elementi utili all’identificazione del piromane. In corso ulteriori accertamenti. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.