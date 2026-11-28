Da alcuni giorni a Licata non si parla d’altro. Un consigliere comunale, Fabio Amato, ha denunciato ai carabinieri della locale Compagnia di aver subito un’aggressione fisica e verbale da parte di un trentacinquenne e del padre di quest’ultimo, anche lui consigliere comunale. Quegli attimi sono stati immortalati anche da un video che, in breve tempo, è diventato virale rimbalzando sulle piattaforme social. Il consigliere aggredito ha dovuto fare ricorso alle cure mediche dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso con una prognosi di cinque giorni. La vicenda risale a qualche giorno fa.

Secondo quanto ricostruito Amato, che si trovava nella sua abitazione, ha notato un mezzo pesante fare alcune manovre ritenute azzardate con il rischio di urtare il prospetto del palazzo. Il consigliere comunale ha iniziato così a filmare con un cellulare per documentare eventuali danni riportati. Poco dopo gli animi si sono accesi con il conducente del mezzo, un 35enne, che gli avrebbe intimato di scendere in strada. Dopo insulti e tensioni Amato sarebbe stato colpito con alcuni schiaffi. Il caso assume anche una connotazione politica poiché, secondo quanto emerso in sede di denuncia, alla colluttazione avrebbe preso parte anche il padre del 35enne, un 68enne consigliere comunale della maggioranza. Quest’ultimi in queste ore hanno formalizzato una denuncia-querela per le ipotesi di diffamazione aggravata a mezzo stampa e attraverso i social network, nonché per trattamento illecito di dati personali. “Abbiamo deciso di rivolgerci alla giustizia per tutelare la nostra dignità personale, professionale e istituzionale – dichiarano Giovanni e Alessandro Spiteri – Mentre stavamo semplicemente lavorando, in presenza delle forze dell’ordine, siamo stati ripresi contro la nostra volontà e il video è stato diffuso in rete. Confidiamo nell’operato della magistratura affinché faccia piena chiarezza su quanto accaduto».

LA NOTA INTEGRALE DEL CONSIGLIERE COMUNALE FABIO AMATO:

Ringrazio per le innumerevoli attestazioni di affetto e vicinanza dimostrate in questi giorni, a me e alla mia famiglia, a seguito degli eventi incresciosi verificatesi qualche giorno fa e che, purtroppo, mi hanno visto coinvolto in prima persona.Sono ben consapevole che Licata è una città difficile e che, accanto a una maggioranza di persone perbene, esiste una parte prepotente e arrogante che la danneggia interamente. Ma, quando accade che certi metodi intimidatori e prevaricatori, accompagnati dall’uso della forza fisica, vengano posti in essere da chi siede su uno scranno dell’aula consiliare, allora qualche riflessione è d’obbligo.La vicenda di cui, mio malgrado, sono stato protagonista, intreccia inevitabilmente aspetti privati — il fondato timore del danneggiamento del prospetto del palazzo in cui risiedo — e risvolti pubblici, legati al coinvolgimento nella vicenda oltre a me di un altro consigliere comunale (e di suo figlio), operante per conto dell’impresa edile di famiglia.Ed è stata, a mio avviso, la contrapposizione politica a culminare in un impeto violento e ad aver scatenato la reazione particolarmente scomposta di chi in quel momento eseguiva un servizio di trasporto non è chiaro se per conto del Comune o di privati.Ma l’errore sta proprio nella difficoltà di molti a distinguere la politica da fatti personali e dalla vita privata di noi consiglieri comunali.Oggi, infatti, mi ritrovo a svolgere il ruolo di consigliere d’opposizione in un clima politico caratterizzato da costanti tensioni e ostilità, contrassegnato da livelli allarmanti di livore personale da parte di tutti coloro i quali percepiscono il l’opposizione come un intralcio, una seccatura, un ostacolo alla propria azione politica ritenuta “consacrata”, ineccepibile e insindacabile.E a chi mi etichetta come “provocatore”, rispondo che le critiche o le denunce da me avanzate contro alcune delle discutibili scelte intraprese negli ultimi anni da questa amministrazione non devono essere interpretate come provocazioni, ma occorre capire che in ogni comunità civile esiste una dialettica politica che, in un contesto di normale e sereno svolgimento dei propri ruoli, vedrebbe il confronto al centro del dibattito politico. Dovremmo assistere inerti all’operato riprensibile di quest’amministrazione?E anche in questo caso vi assicuro che non c’è stata alcuna provocazione, nessuna diffamazione: solo il diritto-dovere di controllare ciò che accade sul territorio e sotto casa mia. Che un consigliere comunale, insieme al proprio figlio, ricorra alle mani — rendendo necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso — è un fatto gravissimo. Chi siede in aula consiliare deve rispettare le regole e il decoro istituzionale, non usare la forza per zittire chi controlla o fa domande.Sia chiaro: questa intimidazione non mi fa arretrare di un millimetro. Non ho paura e non mi faccio mettere il bavaglio. L’auspicio è che giustizia possa essere fatta nelle sedi opportune, serve una risposta netta e non negoziabile: la legalità e il rispetto delle regole non possono cedere alla prepotenza.Una considerazione vale anche per coloro i quali hanno scelto il silenzio invece di prendere posizione: chi difende le istituzioni e la legalità ha il dovere di condannare apertamente ogni violenza, sempre, soprattutto quando arriva da chi siede tra i banchi del Consiglio. Grazie a chi c’è. Andiamo avanti con la schiena dritta: la forza di chi non si piega e la voglia di riscatto di questa città sapranno costruire un futuro migliore per noi e per i nostri figli”.