“Accogliamo con favore la decisione del Governo regionale di destinare 15 milioni di euro agli operatori del trasporto passeggeri non di linea, riconoscendo le difficoltà economiche derivanti dallo straordinario incremento del costo del carburante. Un intervento importante e necessario per la sostenibilità delle imprese del settore. Riteniamo, tuttavia, doveroso porre l’attenzione sull’esclusione, ad oggi, delle aziende di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano dal riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, sia per quanto riguarda il gasolio che per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, pur in presenza di contratti di servizio pubblico che prevedono la verifica della sostenibilità e dell’equilibrio economico-finanziario degli stessi”. Lo dice Antonio Graffagnini, presidente di Anav Sicilia.

“Le aziende di trasporto pubblico locale su gomma – sottolinea Graffagnini – non possono intervenire autonomamente sulle tariffe, non possono ridurre le percorrenze o rimodulare liberamente i servizi per compensare l’aumento dei costi di produzione. Non va tralasciato che il trasporto pubblico locale rappresenta un’infrastruttura sociale ed economica indispensabile per la Sicilia”.

Ogni anno milioni di passeggeri utilizzano gli autobus per raggiungere scuole, università, luoghi di lavoro, ospedali, aeroporti, porti e stazioni ferroviarie. “Garantiamo il diritto alla mobilità dei cittadini, contribuiamo allo sviluppo turistico ed economico del territorio e assicuriamo i collegamenti anche nelle aree interne, contrastandone l’isolamento”, spiega il presidente di Anav Sicilia che aggiunge: “Confidiamo sul fatto che il Governo regionale stia già prevedendo, nell’ambito della legge di stabilità in corso di approvazione, uno stanziamento specifico destinato al ristoro dei maggiori costi sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale. In assenza di un intervento concreto e tempestivo, l’intero comparto rischia di entrare in una profonda crisi economica e finanziaria, compromettendo la capacità delle imprese di garantire la continuità e la regolarità di un servizio pubblico essenziale, con inevitabili ricadute sui cittadini, sui lavoratori e sull’intero sistema economico siciliano”, conclude Graffagnini.