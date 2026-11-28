Ha deciso di ritirarsi dal campionato la squadra di calcio “Galactic Paolini” di Marsala (Trapani) nelle cui fila milita il giocatore che, domenica scorsa nella gara con l’Athletic Partanna, dopo essere stato espulso per calci a un avversario a gioco fermo, è tornato in campo impugnando un coltello a scatto con cui avrebbe minacciato allenatore, dirigenti e calciatori e afferrato per il collo il massaggiatore ospite mentre teneva l’arma nell’altra mano. La gara, valida per la quarta giornata del campionato di terza categoria, girone unico di Trapani, era stata interrotta dall’arbitro Vincenzo Pernice che aveva mostrato il cartellino rosso anche all’allenatore dell’Athletic Partanna, intervenuto, secondo la società ospite, solo per soccorrere il proprio calciatore. Il ritiro della squadra dal campionato è stato formalizzato dal presidente del Galactic, Baldassare “Erino” Licari, alla delegazione provinciale della Figc-Lnd di Trapani, che ha disposto l’esclusione dal torneo. Il giocatore espulso, Hazzaz Moadh, 23 anni, è stato squalificato dal giudice sportivo fino al 24 novembre 2031, con sconfitta a tavolino per 3-0 per il Galactic Paolini. Squalificato (fino al 31 dicembre 2026) anche l’allenatore del Partanna, Danilo Giuseppe Calandra, per il suo coinvolgimento nella colluttazione precedente all’episodio del coltello