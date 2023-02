Licata, furto sventato in una azienda agricola: ladri denunciati e refurtiva recuperata

Nei giorni scorsi alcuni ignoti ladri, dopo aver forzato uno dei portoni, facevano irruzione all’interno dei locali dell’azienda agricola Carlino, sita in contrada Catena nel territorio di Licata, riuscendo a portare via diversi attrezzi e attrezzature agricole varie. I malviventi non avevano pero’ fatto i conti con i sistemi di sicurezza dei quali l’Azienda Carlino si avvale; infatti, i dispositivi di allarme e di videosorveglianza hanno allertato i proprietari e il locale Commissariato di Polizia, il quale ha provveduto ad inviare tempestivamente tre volanti che, attraverso i sistemi di localizzazione satellitare in dotazione agli attrezzi sottratti e con la fattiva collaborazione dei Carabinieri, sono riusciti a rinvenire e a recuperare tutta la refurtiva in un casolare di campagna ubicato a 15 km di distanza e presso l’abitazione di uno dei malviventi i quali sono stati denunciati alle autorità competenti.