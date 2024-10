Licata, incendio in un magazzino: distrutta moto e danneggiate due auto

Notte di fuoco a Licata. Un incendio è divampato in un magazzino adiacente alla proprietà di un operaio trentacinquenne del posto. Il fatto è avvenuto in via Londra. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Le fiamme si sono propagate velocemente all’interno del garage dove vi erano custoditi alcuni veicoli. Una moto è stata completamente distrutta mentre due automobili sono state danneggiate.

Il fuoco ha lambito anche il prospetto della palazzina. Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme dopo aver visto una colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno domato il rogo. Al via le indagini per stabilire la causa che ha innescato l’incendio.