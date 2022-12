Licata, occupa abusivamente casa e lancia mobili dal balcone: denunciato

Occupa abusivamente un appartamento che aveva in passato preso in affitto e quando scopre che il proprietario aveva staccato luce e gas va in escandescenza.

Un immigrato domiciliato a Licata è stato denunciato dai poliziotti del locale commissariato per danneggiamento, occupazione e getto di oggetti pericolosi. Il fatto è avvenuto di pomeriggio in via Palma. L’uomo, rientrato a Licata, ha deciso di tornare nell’appartamento in cui risiedeva in affitto.

Una volta scoperto che non c’erano più luce e gas ha cominciato a inveire e lanciare mobili e suppellettili dal balcone. Sul posto sono interventi gli agenti che hanno riportato la calma e denunciato l’immigrato.