Licata, rissa tra extracomunitari: un ferito in ospedale

Una rissa tra extracomunitari si è consumata al Rettifilo Garibaldi nel quartiere di Oltreponte a Licata. Almeno quattro le persone coinvolte, una delle quali è rimasta a lungo per terra. La lite sarebbe iniziata all’ingresso di via Salso per poi proseguire al Rettifilo; stando ad una prima ricostruzione uno degli stranieri avrebbe preso un cacciavite e si sarebbe scagliato sugli altri. Lanciato l’allarme da alcuni passanti sul posto un’ambulanza del 118 ha trasferito il malcapitato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. Ad indagare su cosa sia successo i Carabinieri della locale compagnia che hanno già sentito i tre protagonisti della rissa.