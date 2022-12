Licata, scippa anziana che resta ferita: arrestato

E’ stato arrestato il trentatreenne licatese che ha scippato, a corso Umberto, a Licata, un’anziana donna. La pensionata dopo essere stata strattonata è finita per terra prima e poi in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato traumi e lesioni guaribili in circa 15 giorni.

I carabinieri sono riusciti, quasi subito, a bloccare il licatese, che ha agito mentre era in sella ad una bicicletta, e a recuperare la refurtiva: la borsa che conteneva contanti ed effetti personali. Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto i domiciliari, con il braccialetto elettronico, per il rapinatore.