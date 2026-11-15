Licata, successo per la colletta alimentare del MASCI

Una straordinaria gara di solidarietà che conferma il grande cuore della comunità licatese. È questo il bilancio della colletta alimentare promossa dalla Comunità MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) “Don Carmelo Di Bartolo” di Licata in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Grazie alla generosità di centinaia di cittadini che hanno risposto all’appello dei volontari, sono stati raccolti oltre 600 chilogrammi di generi alimentari, sistemati in circa cinquanta scatole e destinati alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di disagio economico e sociale.

L’iniziativa si è svolta presso il supermercato Eurospin di via Gela, dove per l’intera giornata i volontari del MASCI hanno accolto i clienti invitandoli a donare prodotti di prima necessità. Una risposta che ha superato ogni aspettativa e che testimonia come, anche in un periodo segnato dalle difficoltà economiche e dall’aumento del costo della vita, il valore della solidarietà continui a rappresentare un punto di riferimento per la comunità locale. Determinante il contributo dei volontari del Gruppo Scout Licata 4 e dell’Azione Cattolica della Parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi, che hanno affiancato il MASCI nelle operazioni di sensibilizzazione, raccolta e sistemazione degli alimenti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla direzione e al personale dell’Eurospin di via Gela per la disponibilità e la collaborazione garantite durante tutta la manifestazione. Grande soddisfazione è stata espressa dal Magister della Comunità MASCI di Licata, Carmelo Bulone. “Siamo davvero orgogliosi del risultato raggiunto – ha dichiarato al termine della giornata – perché ancora una volta la città di Licata ha saputo rispondere con generosità e senso di responsabilità a un’iniziativa che aveva come unico obiettivo quello di aiutare chi vive momenti di particolare difficoltà. Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di donare anche un solo prodotto alimentare: ogni gesto ha contribuito a trasformare questa giornata in un importante esempio di solidarietà e fratellanza.Ci stiamo avvicinando al periodo natalizio – ha aggiunto Bulone – e sappiamo bene che per molte famiglie l’acquisto dei beni essenziali rappresenta una preoccupazione quotidiana. Per questo motivo siamo particolarmente felici di poter offrire un aiuto concreto. È stato emozionante vedere tanti giovani scout e i ragazzi dell’Azione Cattolica impegnarsi con entusiasmo, disponibilità e spirito di servizio: un segnale molto bello che lascia ben sperare per il futuro della nostra comunità.”

Tra i prodotti maggiormente donati figurano tonno in scatola, legumi e verdure conservate, pelati, polpa e passata di pomodoro, olio, riso, latte, biscotti e altri generi destinati alla colazione e alla merenda. Alimenti che nelle prossime settimane saranno distribuiti a persone e nuclei familiari in condizioni di bisogno, contribuendo ad alleviare le difficoltà di chi vive situazioni di fragilità. La positiva riuscita dell’iniziativa conferma il ruolo del MASCI come presenza attiva nel territorio e testimonia l’importanza del lavoro in rete tra associazioni, volontariato, realtà ecclesiali e cittadini. Una giornata che, oltre alla raccolta di alimenti, ha rappresentato un’occasione per diffondere una cultura della condivisione e dell’attenzione verso gli ultimi, valori che restano centrali nell’impegno quotidiano degli adulti scout. Un risultato importante che va oltre i numeri e che racconta una comunità capace di unirsi attorno ai valori della solidarietà, della fraternità e dell’aiuto reciproco.