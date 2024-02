Rifiuti abbandonati per strada a Licata, identificati cittadini sporcaccioni

Il comune di Licata sta procedendo in questi giorni a pulire ed effettuare lavori di manutenzione del verde pubblico nei pressi della Scuola Olimpia, via Palma e adiacenze. Ancora in giro per la città c’è chi abbandonata i rifiuti, creando delle vere e proprie discariche a cielo aperto.

Attraverso specifica attrezzatura, posizionata in vari punti strategici della città, informa il primo cittadino Angelo Balsamo, si sta procedendo ad identificare e sanzionare tutti coloro che abbandonano i rifiuti per strada.