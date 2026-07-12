Coinvolta in un incidente stradale, fuori pericolo la 18enne di Naro

È fuori pericolo la 18enne narese che qualche giorno fa era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale in centro a Naro.

La ragazza viaggiava a bordo di una Lancia Y elefantino quando ha perso il controllo dell’auto precipitando in una scarpata sottostante Via Giacomo Matteotti.

Con lei, sulla vettura, c’erano altri tre giovanissimi che sono stati affidati alle cure degli ospedali di Canicattì e Agrigento.

La diciottenne si trova ancora ricoverata all’ospedale San Marco di Catania nel reparto di chirurgia maxillo-facciale.