Uccidono galline e le lasciano nel suo terreno, intimidazione a impiegato di Licata

Le carcasse di sette galline, tre delle quali decapitate, sono state rinvenute in un terreno di proprietà di un 43enne impiegato statale di Licata.

Gli animali, uccisi da un’altra parte, sono stati poi depositati nel fondo agricolo. Il fatto è avvenuto in contrada Bugiades, a Licata. A fare la scoperta è stato il proprietario del terreno.

All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai poliziotti del locale commissariato. Gli agenti hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili in quella che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche di una intimidazione.