A fuoco una stalla, morti una decina di bovini

Una decina di bovini sono morti a causa di un incendio che ha distrutto una stalla a Corleone, in provincia di PALERMO. Sul posto, in contrada Bicchiniello, sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco inviate dal comando provinciale.

L’incendio è stato domato ma la stalla, una struttura in lamiera adibita anche a fienile, è andata distrutta e per gli animali non c’è stato nulla da fare. Le operazioni sono in fase di ultimazione e si stanno effettuando le procedure di bonifica. Sul posto sono presenti anche i carabinieri di Corleone.