Tutto pronto per la “Settimana della Legalità” in memoria del beato Livatino, del giudice Saetta e del figlio Stefano

Tutto pronto per la “Settimana della Legalità” che come ogni anno viene organizzata per commemorare il beato Rosario Livatino, il giudice Antonino Saetta e il figlio Stefano uccisi dalla mafia rispettivamente il 21 settembre del 1990 ed il 25 settembre del 1988 in agguati scattati lungo la statale 640 Agrigento – Caltanissetta.

Il programma della iniziativa si aprirà il 20 settembre alle 19:30 con una veglia di preghiera al parco Livatino, ex statale 640 strada degli scrittori.

Il 21 settembre, giorno dell’agguato al giudice Livatino, alle 10:30 nella chiesa Santa Chiara, avverrà l’apertura della teca dove sono custodite le spoglie del martire della giustizia. A mezzogiorno, omaggio floreale alla stele ubicata nel luogo dell’agguato, alle 18 apertura della Casa Museo Livatino. Alle 19:30 nella chiesa Santa Chiara Celebrazione Eucaristica presieduta dall’arcivescovo Alessandro Damiano.

Il 22 settembre, alle 9, alla villa comunale “Memoria Viva” voci e testimonianze contro le mafie. Al giardino dei Giusti installazione in memoria del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli anche lui assassinato da Cosa Nostra. Saranno presenti: Francesca Grasta del centro studi Paolo e Rita Borsellino e Tiberio Bentivoglio imprenditore calabrese che si è ribellato al pizzo.

Mercoledì 23, al Sociale, alle 9:30, convegno organizzato dall’Anm di Agrigento; alle 17 intitolazione della biblioteca al giornalista Angelo Meli.

Il 24, al teatro Sociale, “Giovani Legalità e Memoria” in ricordo del giudice Livatino a cura della Cisl e consegna delle borse di studio agli studenti delle superiori.

Il 25 settembre giorno dell’anniversario dell’uccisione del giudice Saetta e del figlio Stefano, omaggio floreale alla tomba del magistrato e del figlio. Alle 10 inaugurazione del murales a loro dedicato e realizzato sul prospetto della scuola “Verga”, alle 11 messa a San Diego. A seguire omaggio alla stele in contrada Giulfo. Alle 21, in corso Umberto concerto in memoria dei giudici Livatino, Saetta e del figlio Stefano promosso dal circolo di compagnia e dal Rotary club. A chiudere la settimana della legalità sabato 26 la piéce teatrale “I Siciliani” per la regia di Lella Falzone