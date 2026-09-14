Tutto pronto per la “Settimana della Legalità” in memoria del beato Livatino, del giudice Saetta e del figlio Stefano
Il programma della iniziativa si aprirà il 20 settembre alle 19:30 con una veglia di preghiera al parco Livatino, ex statale 640 strada degli scrittori.
Tutto pronto per la “Settimana della Legalità” che come ogni anno viene organizzata per commemorare il beato Rosario Livatino, il giudice Antonino Saetta e il figlio Stefano uccisi dalla mafia rispettivamente il 21 settembre del 1990 ed il 25 settembre del 1988 in agguati scattati lungo la statale 640 Agrigento – Caltanissetta.
Il programma della iniziativa si aprirà il 20 settembre alle 19:30 con una veglia di preghiera al parco Livatino, ex statale 640 strada degli scrittori.
Il 21 settembre, giorno dell’agguato al giudice Livatino, alle 10:30 nella chiesa Santa Chiara, avverrà l’apertura della teca dove sono custodite le spoglie del martire della giustizia. A mezzogiorno, omaggio floreale alla stele ubicata nel luogo dell’agguato, alle 18 apertura della Casa Museo Livatino. Alle 19:30 nella chiesa Santa Chiara Celebrazione Eucaristica presieduta dall’arcivescovo Alessandro Damiano.
Il 22 settembre, alle 9, alla villa comunale “Memoria Viva” voci e testimonianze contro le mafie. Al giardino dei Giusti installazione in memoria del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli anche lui assassinato da Cosa Nostra. Saranno presenti: Francesca Grasta del centro studi Paolo e Rita Borsellino e Tiberio Bentivoglio imprenditore calabrese che si è ribellato al pizzo.
Mercoledì 23, al Sociale, alle 9:30, convegno organizzato dall’Anm di Agrigento; alle 17 intitolazione della biblioteca al giornalista Angelo Meli.
Il 24, al teatro Sociale, “Giovani Legalità e Memoria” in ricordo del giudice Livatino a cura della Cisl e consegna delle borse di studio agli studenti delle superiori.
Il 25 settembre giorno dell’anniversario dell’uccisione del giudice Saetta e del figlio Stefano, omaggio floreale alla tomba del magistrato e del figlio. Alle 10 inaugurazione del murales a loro dedicato e realizzato sul prospetto della scuola “Verga”, alle 11 messa a San Diego. A seguire omaggio alla stele in contrada Giulfo. Alle 21, in corso Umberto concerto in memoria dei giudici Livatino, Saetta e del figlio Stefano promosso dal circolo di compagnia e dal Rotary club. A chiudere la settimana della legalità sabato 26 la piéce teatrale “I Siciliani” per la regia di Lella Falzone