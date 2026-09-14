Apertura

Tragico incidente in motocicletta, morta 50enne 

La vittima è Nadia Di Matteo, sposata e madre di due figli

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Morta in un incidente stradale una donna di 50 anni di Palermo: Nadia Di Matteo ha perso la vita dopo essere uscita di strada con la motocicletta che conduceva sulla strada provinciale 34, tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato (Palermo). Si tratta della strada di collegamento fra i due paesi e la statale 624 Palermo-Sciacca: nella zona molte altre vie di comunicazione erano bloccate a causa del contemporaneo svolgimento di una gara automobilistica nel vicino paese di Altofonte (Palermo). Di Matteo era sposata e madre di due figli.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tragico incidente in motocicletta, morta 50enne 
Agrigento

Molotov contro l’abitazione di una giovane coppia in via Gioeni, indagini 
Apertura

Hybris, il fortino della droga a Licata: condanna definitiva per 29enne 
Agrigento

Paura in via Atenea, pezzo di cornicione crolla e sfiora passanti 
Apertura

Il pentito Cavallo parla, la Stidda trema: “Ecco gli omicidi che ho commesso”
banner italpress istituzionale banner italpress tv