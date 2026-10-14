Palermo

Droga in un magazzino, due condanne a 4 anni e 4 mesi

I due condannati, nel novembre 2025, erano stati sorpresi con 278 grammi di cocaina, 55,8 grammi di crack e 38,60 grammi di hashish

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Due persone sono state condannate dal Tribunale di Termini Imerese, in provincia di Palermo, a 4 anni e 4 mesi per il concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per i due, al termine del giudizio con rito abbreviato, è scattata anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. I due condannati, nel novembre 2025, erano stati sorpresi con 278 grammi di cocaina, 55,8 grammi di crack e 38,60 grammi di hashish e con diverso materiale idoneo per il confezionamento ed il taglio della sostanza. I militari, in particolare, avevano trovato la droga nel corso di un blitz compiuto in un magazzino.

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