Catania

Maltratta moglie e figli per 18 anni, arrestato

Avrebbe maltrattato per circa 18 anni la moglie e i figli, sia maggiorenni che minorenni, sottoponendoli a violenze fisiche e psicologiche

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Avrebbe maltrattato per circa 18 anni la moglie e i figli, sia maggiorenni che minorenni, sottoponendoli a violenze fisiche e psicologiche. Un uomo di 51 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Acireale, in provincia di Catania, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura etnea. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie e dei figli. Le indagini sono partite dalle confidenze fatte da una delle vittime a un’insegnante, che ha segnalato la vicenda alla Polizia.

Gli agenti hanno immediatamente attivato le procedure del Codice Rosso e raccolto le dichiarazioni dei familiari, accompagnati nella “stanza rosa” dell’ospedale. Alcune delle vittime presentavano lesioni fisiche, mentre per altre è stato necessario il supporto di uno psicologo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, le violenze sarebbero iniziate circa 18 anni fa e avrebbero provocato nelle vittime stati di ansia e terrore, al punto da temere ritorsioni anche solo per aver denunciato i maltrattamenti. Per garantire la loro sicurezza, la madre, le due figlie maggiorenni e i due figli minorenni sono stati trasferiti, già nella serata della segnalazione, in una struttura protetta a indirizzo segreto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 36/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 36/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Corruzione, un altro scandalo in Sicilia: arrestati carabiniere, vicepresidente consiglio e imprenditore (I NOMI)
Apertura

Tragico incidente stradale, morto giovane calciatore
Apertura

“Buca” il sistema informatico di uno studio dentistico, indagata 18enne 
Apertura

Costruisce due immobili abusivi nel suo terreno, denunciato operaio a Siculiana
di Giuseppe Castaldo

“Protesi al pene pagate con i soldi pubblici”, bufera sull’ospedale: 5 medici indagati per associazione a delinquere 
banner italpress istituzionale banner italpress tv