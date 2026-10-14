Maltratta moglie e figli per 18 anni, arrestato

Avrebbe maltrattato per circa 18 anni la moglie e i figli, sia maggiorenni che minorenni, sottoponendoli a violenze fisiche e psicologiche. Un uomo di 51 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Acireale, in provincia di Catania, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura etnea. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie e dei figli. Le indagini sono partite dalle confidenze fatte da una delle vittime a un’insegnante, che ha segnalato la vicenda alla Polizia.

Gli agenti hanno immediatamente attivato le procedure del Codice Rosso e raccolto le dichiarazioni dei familiari, accompagnati nella “stanza rosa” dell’ospedale. Alcune delle vittime presentavano lesioni fisiche, mentre per altre è stato necessario il supporto di uno psicologo. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, le violenze sarebbero iniziate circa 18 anni fa e avrebbero provocato nelle vittime stati di ansia e terrore, al punto da temere ritorsioni anche solo per aver denunciato i maltrattamenti. Per garantire la loro sicurezza, la madre, le due figlie maggiorenni e i due figli minorenni sono stati trasferiti, già nella serata della segnalazione, in una struttura protetta a indirizzo segreto.