Palermo

Nasconde cocaina in un mattone e nel pollaio, arrestato 72enne

Le dosi erano nascoste in un barattolo, a sua volta occultato in un mattone. In tutto sono stati sequestrati quasi 40 grammi di cocaina, pronti per essere vendut

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Un mattone in terracotta, un barattolo di vetro e un pollaio, sembrava un nascondiglio inviolabile ma non è bastato a un 72enne per sfuggire ai Carabinieri della Stazione di Villabate che lo hanno arrestato in flagranza di reato.

Il servizio, mirato al contrasto del traffico di stupefacenti, ha portato i militari alla perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, residente a Villabate ma di fatto domiciliato a Misilmeri e già noto alle forze dell’ordine. All’interno dell’abitazione hanno trovato 8 dosi di cocaina già confezionate, ma il bottino più consistente era nel pollaio adiacente: le restanti 48 erano nascoste in un barattolo, a sua volta occultato in un mattone. In tutto sono stati sequestrati quasi 40 grammi di cocaina, pronti per essere venduti. L’uomo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio, è stato condotto alla Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo in attesa dell’udienza di convalida. La droga è stata inviata per le verifiche di rito al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo che ha applicato nei confronti dell’indagato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

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