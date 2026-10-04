Imbratta la fontana comunale, rintracciato e denunciato l’autore del raid vandalico

I Carabinieri della Stazione di Partinico hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 20 anni, di origine tunisina e regolarmente presente sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del reato di deturpamento e imbrattamento di opere pubbliche.

​L’attività d’indagine è scattata nell’immediatezza dei fatti, a seguito della segnalazione riguardante l’ennesimo atto vandalico perpetrato ai danni della fontana comunale situata nella centralissima Piazza Duomo. I militari dell’Arma, attraverso una tempestiva ricostruzione degli eventi, sono riusciti a risalire in breve tempo all’identità del presunto autore, rintracciato all’interno di una struttura di accoglienza cittadina. Determinante per il buon esito delle ricerche si è rivelata l’analisi capillare dei filmati estratti dai sistemi di videosorveglianza comunale presenti nell’area dell’incidente. I rilievi e i riscontri visivi effettuati dai Carabinieri hanno consentito di incrociare gli elementi raccolti e definire un quadro probatorio chiaro, permettendo così la rapida contestazione dei fatti. L’operazione condotta dal presidio locale dell’Arma sottolinea, ancora una volta, l’importanza fondamentale della costante presenza sul territorio e della reattività delle forze dell’ordine, garanzia imprescindibile per la tutela della legalità, la salvaguardia del patrimonio storico-artistico e il mantenimento del decoro urbano a beneficio di tutta la cittadinanza.