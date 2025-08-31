In otto più un cane in carrozza: sanzioni e indagine per maltrattamento

“In relazione all’esposto pervenuto circa un vetturino che nella giornata di ieri ha caricato a bordo per un giro turistico sette persone più un cane, ho immediatamente attivato il nucleo Benessere Animale della Polizia Municipale al fine degli atti consequenziali in quanto in sfregio palese all’ordinanza da noi emanata che prevede, tra le varie limitazioni a tutela dei cavalli, un carico non superiore al doppio del peso del cavallo (carrozza inclusa) ed una limitazione in termini al numero di 5 passeggeri di peso medio”. Così in una nota l’assessore al Benessere Animale di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Ho, inoltre, chiesto alla nostra centrale operativa l’acquisizione di tutte le immagini delle telecamere della control-room, in modo che si possa ricostruire il percorso e la durata, sebbene il fatto sia già ampiamente documentato da un video allegato all’esposto, al fine di poter perseguire il trasgressore anche per maltrattamento del cavallo”.”Mi dispiace dover constatare che, nonostante le costanti interlocuzioni con la categoria in merito ai provvedimenti che l’amministrazione ha ritenuto di mettere in atto in materia di benessere animale, continui episodi, da noi constatati e sanzionati, di mancato rispetto dell’ordinanza e di quanto concordato durante il primo corso ai vetturini sul benessere animale tenuto dall’ASP. Questi episodi manifestano una inaffidabilità degli operatori nei riguardi del percorso intrapreso con gli enti pubblici e ci auguriamo che all’interno della categoria ci sia chi prenda le distanze da questi comportamenti e isoli coloro che di certo non contribuiscono ad una buona rappresentazione di questo settore” conclude Ferrandelli.