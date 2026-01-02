Palermo

Incendia la porta di casa della moglie e aveva pistola con colpo in canna, arrestato

Resta alta l’attenzione della Polizia di Stato volta a rafforzare la sicurezza urbana attraverso un’attività di prevenzione della criminalità, in particolare agli episodi di violenza domestica.        

La capillare attività di controllo del territorio ha consentito di presidiare le diverse aree cittadine  e scongiurare il verificarsi di episodi criminosi. 

Attraverso tale attività, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto un uomo resosi responsabile di detenzione e porto illegale di arma.         

Negli scorsi giorni, gli Agenti sono stati allertati da una donna alla cui porta d’ingresso dell’abitazione, il marito aveva appena dato fuoco.   

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, giunti nell’immediato sul posto, l’uomo,   dopo alcune richieste corredate da minacce, aveva cosparso la porta d’ingresso dell’abitazione della donna con liquido infiammabile, per poi darsi alla fuga.   

L’immediato intervento delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha consentito di attivare, tempestivamente, la prescritta proceduta operativa garantendo, sia la messa in sicurezza dell’area che l’incolumità della donna, oltre che degli astanti.  

Determinante è stato il coordinamento svolto dalla sala operativa della Questura che, in presa diretta, ha fornito informazioni utili alla gestione dell’evento, facendo, tra l’altro, convergere anche personale dei Vigili del Fuoco. 

I poliziotti, raccolte le dichiarazioni di alcuni testimoni, che riferivano di aver visto l’uomo con una pistola sotto il giubbotto allontanarsi a bordo di una autovettura, oltre a monitorare costantemente l’abitazione della donna, per garantirne l’incolumità, riuscivano prontamente ad individuare, attraverso la tempestiva attività di ricerca e controllo del territorio, il presunto responsabile ancora a bordo dell’autovettura, nei pressi del proprio domicilio.

Prontamente bloccato, veniva trovato in possesso di una pistola, risultata successivamente oggetto di furto, con colpo in canna e sette cartucce nel caricatore.  Alla luce dei fatti emersi l’uomo è stato tratto in arresto, provvedimento già  convalidato dalla locale Autorità Giudiziaria.

