Sala giochi abusiva, maxi sequestro di slot machine

Intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita, nei giorni a cavallo del Capodanno, dalla Polizia di Stato con lo specifico obiettivo di prevenire fenomeni di illegalità diffusa, con un’attenzione particolare alla repressione dell’illecita compravendita di fuochi d’artificio.

Sono state passate al setaccio diverse zone della città, a cominciare dalle zone in cui è stata segnalata la presenza di artifizi pirotecnici venduti abusivamente da soggetti senza licenza con delle bancarelle in strada, incuranti del concreto rischio per l’incolumità dei potenziali acquirenti.

L’intervento si colloca nell’ambito dello specifico piano predisposto dalla Questura di Catania, finalizzato a rafforzare, in tutto il territorio provinciale, servizi di pattugliamento di strade, piazze e luoghi di interesse ed aggregazione durante il periodo natalizio, per assicurare la costante presenza della Polizia di Stato in modo da garantire la sicurezza ai cittadini.

Nello specifico, il servizio di Controllo Integrato del Territorio è stato coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e ha visto l’impiego delle moto volanti e della Polizia Locale.

I controlli sono stati effettuati in diverse zone della città ove era stata segnalata la presenza di artifizi pirotecnici venduti da commerciati abusivi in strada. In particolare, tra via Plebiscito, viale Mario Rapisardi, via Palermo e via della Concordia, i poliziotti hanno sequestrato complessivamente 11,5 chili di materiale pirotecnico e 21 manufatti artigianali da elevata potenzialità esplosiva, del peso di circa 1,5 chili, non solo illegali già dalla loro fabbricazione e, quindi, non vendibili, ma anche particolarmente pericolosi per l’incolumità di chiunque si trovi a maneggiarli.

Grazie alle numerose segnalazioni pervenute tramite l’App “YouPol”, anche i poliziotti della Squadra Volanti sono stati impiegati nelle attività volte a togliere dalla strada quanto più materiale pirotecnico illegale possibile per evitare incidenti, sequestrando circa 13,7 chilogrammi di fuochi d’artificioDurante i controlli, gli agenti hanno controllato in via Vivaio un locale al cui interno era stata allestita una sala giochi abusiva, trovando cinque slot machine e un cambia-monete perfettamente funzionanti e un calciobalilla con gettoniera.

Dagli accertamenti effettuati sul posto, la sala non era in possesso della licenza per lo svolgimento dell’attività da gioco e, non essendovi nessuno all’interno, tutto quanto trovato è stato sottoposto a sequestro a cura della Polizia Locale annonaria per le successive verifiche.