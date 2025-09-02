Investito da auto in corsa, bimbo di 4 anni in ospedale

Un bambino di quattro anni è stato investito all’altezza di via Altarello, a Palermo, da una Ford Ka guidata da una donna di 38 anni. L’automobilista l’ha soccorso e, insieme alla madre del bambino l’ha trasportato all’ospedale Di Cristina con la propria auto.

Il piccolo è in codice rosso e sotto stretta osservazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. L’automobilista ha dichiarato di non essere riuscita a evitare il bambino, arrivato improvvisamente in strada.