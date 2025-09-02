Palermo

Investito da auto in corsa, bimbo di 4 anni in ospedale

L'automobilista ha dichiarato di non essere riuscita a evitare il bambino, arrivato improvvisamente in strada. 

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Un bambino di quattro anni è stato investito all’altezza di via Altarello, a Palermo, da una Ford Ka guidata da una donna di 38 anni. L’automobilista l’ha soccorso e, insieme alla madre del bambino l’ha trasportato all’ospedale Di Cristina con la propria auto.

Il piccolo è in codice rosso e sotto stretta osservazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. L’automobilista ha dichiarato di non essere riuscita a evitare il bambino, arrivato improvvisamente in strada. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

È morto Emilio Fede, l’ex direttore del Tg4 aveva 94 anni 
dalla Regione

Riforma Irpef, Schifani incontra Giorgetti: “Da ministro apertura a ristoro per la Sicilia”
Ultime Notizie

Sorpreso a rubare materiale e cavi elettrici dal cantiere in una scuola, arrestato
Licata

Conferimento rifiuti, operativo servizio di videosorveglianza a Licata
Palermo

Investito da auto in corsa, bimbo di 4 anni in ospedale
PRIMO PIANO

Scomparso nelle campagne di Sambuca di Sicilia, pastore ritrovato sano e salvo