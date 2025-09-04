La lite poi le botte ai carabinieri, arrestata coppia di fidanzati

Attimi di follia in corso Calatafimi, a Palermo. Arrestata coppia di palermitani dai carabinieri del Nucleo Radiomobile. In manette un 34enne e una 35enne, gia’ noti alle forze di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali. I militari erano stati attirati dalle grida provenienti dall’esterno della caserma dove, una coppia di fidanzati, tra urla e spintoni era intenta a litigare. I militari sono intervenuti per riportare la calma, ma il gesto non e’ stato apprezzato dagli indagati che li hanno coperti di insulti, per poi colpirli con calci, pugni e morsi. Grazie anche all’arrivo di una volante della polizia di Stato del commissariato Porta Nuova, la coppia e’ stata bloccata. Il gip ha convalidato gli arresti.