Giudiziaria

La morte dell’imprenditore Onorato, procura chiede nuova archiviazione

Gli accertamenti condotti dai pm hanno pero' raggiunto conclusioni diverse: Onorato, che aveva moltissimi debiti, si sarebbe suicidato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Procura di Palermo ha nuovamente chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte dell’imprenditore Angelo Onorato, trovato privo di vita nella sua auto, posteggiata nel capoluogo siciliano, lungo il viale Regione Siciliana Nord Ovest, in direzione di Trapani. Era il 25 maggio 2024 e subito la moglie, l’ex europarlamentare della Lega, poi passata alla Dc, Francesca Donato, aveva parlato di un omicidio. Gli accertamenti condotti dai pm hanno pero’ raggiunto conclusioni diverse: Onorato, che aveva moltissimi debiti, si sarebbe suicidato.

Un’ipotesi che rimane affiancata da quella di una possibile morte violenta provocata da altri, ma su cui gli inquirenti non sono in grado di esprimere certezze, non avendo trovato riscontri di alcun tipo, ne’ possibili sospettati. Alla prima richiesta di archiviazione si erano opposti i familiari, assistiti dagli avvocati Vincenzo Lo Re e Dario Barbiera, e il Gip aveva ordinato altri sei mesi di indagini, disponendo una serie di ulteriori accertamenti. Decorso il periodo assegnato dal giudice, non sarebbero emersi altri elementi. L’avvocato Lo Re, che assiste la moglie e i figli della vittima, non conosce ancora gli atti e si riserva di valutare le nuove motivazioni, ancora sconosciute alla difesa.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Lite in famiglia a Favara, poi la scoperta: in casa due pistole e 250 grammi cocaina, arrestato 40enne
Apertura

Mafia, niente alcolici in cella per il mandante dell’omicidio del giudice Livatino 
Apertura

Cade da cavallo e muore a 17 anni, Ismaele non ce l’ha fatta 
Apertura

Palma di Montechiaro, cacciatore ferito alla gamba dall’amico con un colpo di fucile
di Giuseppe Castaldo

Cinque omicidi (ancora) senza un colpevole: i “cold case” che hanno sconvolto Licata 
banner italpress istituzionale banner italpress tv