L’agrigentino Stefano Castronovo è il nuovo campione italiano di moto d’acqua

Stefano Castronovo è campione italiano di moto d’acqua nella categoria Runabout F2.

Il titolo è arrivato al termine dell’ultima tappa del campionato, disputata nel fine settimana a Fiumicino, e rappresenta il secondo titolo italiano in carriera per il pilota agrigentino.

A rendere il risultato ancora più significativo è l’età di Castronovo, 49 anni, in una categoria tradizionalmente dominata da atleti più giovani. Il pilota non conduce una vita da professionista dello sport, ma questo non gli ha impedito di imporsi anche quest’anno al vertice della classifica.

Con questo successo, Stefano Castronovo conferma il proprio nome tra i protagonisti della motonautica italiana.