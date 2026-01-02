Palermo

Lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, due arresti

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo per tutti e due gli indagati, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 55enne di origine russa e un 34enne caccamese già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ritenuti responsabili, di resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento.

I fatti sono avvenuti a Caccamo in via Circonvallazione dove i militari, sono intervenuti per la presenza di una persona in evidente stato di alterazione psicofisica che stava creando disordini. Constata l’instabilità del 55enne russo, i tutori dell’ordine hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per le cure ma, nelle fasi di attesa, sono stati raggiunti dal caccamese anch’egli in evidente stato di ubriachezza che, senza alcun apparente motivo, ha tentato di aggredire fisicamente il cittadino russo. 

Il 34enne è stato immediatamente bloccato dai militari ma, in preda ai fumi dell’alcool, ha pensato bene di aggredire i Carabinieri con calci e spintoni; dopo una breve colluttazione è stato definitivamente reso innocuo e ammanettato.   

Nel frattempo, il 55enne salito a bordo dell’ambulanza, ha continuato a manifestare un comportamento violento, aggredendo non solo il personale sanitario ma, arrivando persino a infrangere a calci il vetro divisorio della cabina di guida dell’ambulanza. L’uomo è stato quindi bloccato dai militari operanti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo per tutti e due gli indagati, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

banner italpress istituzionale banner italpress tv