La lunga notte di Capodanno in ospedale tra ubriachi, intossicati e una ragazza morsa dal cane 

Ma è comunque stata una notte lunga quella di San Silvestro all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Tre persone sono giunte intossicate a causa dell’alcol e una di loro ha rischiato il coma etilico. Due, invece, si sono sentite male per aver ingerito troppo cibo. Una ragazza di 35 anni è stata morsa ad un braccio dal suo cane di piccola taglia. Due giovani, infine, sono rimasti feriti in altrettanti e distinti incidenti stradali.