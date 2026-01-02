Agrigento

La lunga notte di Capodanno in ospedale tra ubriachi, intossicati e una ragazza morsa dal cane 

Ma è comunque stata una notte lunga quella di San Silvestro all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Tre sono stati i casi di persone intossicate dopo aver assunto troppi alcolici, altre due invece a causa del troppo cibo. Una trentacinquenne, invece, è stata morsa dal suo cane riportando una ferita al braccio mentre – ancora – due giovani trasportati in ospedale dopo altrettanti incidente stradali. Tutti stanno bene e le loro condizioni, per fortuna, non destano particolari preoccupazione.

Ma è comunque stata una notte lunga quella di San Silvestro all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Tre persone sono giunte intossicate a causa dell’alcol e una di loro ha rischiato il coma etilico. Due, invece, si sono sentite male per aver ingerito troppo cibo. Una ragazza di 35 anni è stata morsa ad un braccio dal suo cane di piccola taglia. Due giovani, infine, sono rimasti feriti in altrettanti e distinti incidenti stradali.

