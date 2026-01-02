Agrigento

Malasanità, l’Asp di Agrigento paga oltre 250 mila euro per due casi

Ammonta ad oltre 270 mila euro il risarcimento pagato dall’Asp di Agrigento per due distinti casi di malasanità registratisi in provincia

Ammonta ad oltre 270 mila euro il risarcimento pagato dall’Asp di Agrigento per due distinti casi di malasanità registratisi in provincia nel corso degli ultimi anni.

È di 156 mila euro il danno pagato dall’azienda sanitaria per un evento avvenuto nel 2018 prima al Pronto soccorso del San Giovanni di Dio e in seguito all’ospedale Maggiore di Bologna. Il tribunale del capoluogo emiliano ha accertato la responsabilità dei sanitari di entrambe le strutture disponendo il pagamento agli eredi della donna deceduta a fronte di una richiesta di quasi due milioni di euro. La metà dell’importo dovuto, circa 156 mila euro, sarà pagato dall’Asp di Agrigento.

Un altro caso di malasanità, che addirittura risale al 2006, è stato risolto con un risarcimento del danno pari ad oltre 115mila euro per un caso di isterectomia. I genitori della donna si sono rivolti al tribunale che ha dato loro ragione nonostante una richiesta del danno di 1 milione 942 mila euro per lesioni colpose gravissime. 

