Lite tra parenti finisce in tragedia, arrestato il cognato della vittima
Nel corso della colluttazione, il 48enne è rimasto schiacciato dal peso del cognato, di corporatura imponente, morendo soffocato
E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale, Fabio Palumbo, 52 anni, cognato di Giacomo Margarini, 48 anni deceduto ieri dopo una violenta lite in strada a Sferracavallo a Palermo. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, coordinati dalla pm Carmela Romano, il dramma è iniziato in una palazzina di via Emmanuele Palazzotto. Palumbo, rientrando a casa, avrebbe notato una finestra aperta, ipotizzando un tentativo di furto da parte del cognato. Da lì è scaturita una accesa discussione, che ha spinto Margarini a fuggire in strada. L’inseguimento si è concluso circa un centinaio di metri più avanti, in una stradina che porta a via Sferracavallo. Nel corso della colluttazione, Margarini è rimasto schiacciato dal peso del cognato, di corporatura imponente, morendo soffocato. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Margarini con problemi di droga era seguito dall’Asp. Margarini lascia una compagna e un figlio piccolo con cui aveva vissuto per un periodo fuoriPalermo. Palumbo è stato rinchiuso nel carcere di Pagliarelli.