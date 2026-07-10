Palermo

Lite tra parenti finisce in tragedia, arrestato il cognato della vittima

Nel corso della colluttazione, il 48enne è rimasto schiacciato dal peso del cognato, di corporatura imponente, morendo soffocato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale, Fabio Palumbo, 52 anni, cognato di Giacomo Margarini, 48 anni deceduto ieri dopo una violenta lite in strada a Sferracavallo a Palermo. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, coordinati dalla pm Carmela Romano, il dramma è iniziato in una palazzina di via Emmanuele Palazzotto. Palumbo, rientrando a casa, avrebbe notato una finestra aperta, ipotizzando un tentativo di furto da parte del cognato. Da lì è scaturita una accesa discussione, che ha spinto Margarini a fuggire in strada. L’inseguimento si è concluso circa un centinaio di metri più avanti, in una stradina che porta a via Sferracavallo. Nel corso della colluttazione, Margarini è rimasto schiacciato dal peso del cognato, di corporatura imponente, morendo soffocato. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Margarini con problemi di droga era seguito dall’Asp. Margarini lascia una compagna e un figlio piccolo con cui aveva vissuto per un periodo fuoriPalermo. Palumbo è stato rinchiuso nel carcere di Pagliarelli.

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