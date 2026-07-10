Nasconde eroina nelle scarpe, arrestato 62enne

Nascondeva l’eroina nelle scarpe: un catanese 62enne e’ stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della Squadra mobile, dopo aver monitorato una serie di movimenti sospetti con un via-vai di persone in un’abitazione della zona del villaggio “Dusmet”, sono riusciti a risalire all’utilizzatore della casa. Il 62enne e’ stato individuato, in sella al suo scooter, lungo viale Africa ed e’ stato fermato per essere identificato. I controlli sono stati estesi all’abitazione monitorata dagli agenti della Squadra Mobile. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 12 involucri di eroina nascosti in una scarpa, sotto il comodino della camera da letto. Nel corso degli accertamenti e’ stato trovato e sequestrato materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi.