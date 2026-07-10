Lampedusa, Fausto Calarco nuovo comandante della Capitaneria di Porto
Oggi il passaggio di consegne alla presenza del comandante provinciale Agazio Tedesco
Cambio di guarda alla Capitaneria di Porto di Lampedusa. Fausto Calarco, Tenente di Vascello della Guardia Costiera è il nuovo comandante.
Formatosi all’Accademia Navale di Livorno, dopo varie esperienze operative a bordo delle Unità Navali maggiori della Guardia Costiera, ha assunto ad Aprile 2024 il Comando del pattugliatore d’altura “Oreste Corsi” CP 906, unità con sede a Messina.
Durante il precedente incarico di Comando ha preso parte a numerose attività operative tra cui quelle connesse all’emergenza vulcanica di Stromboli, coordinando le attività di sorveglianza dell’area interdetta e la preparazione dell’unità a eventuali interventi di evacuazione.
Oggi, con il passaggio delle consegne, alla presenza del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle – Capitano di Fregata Agazio Tedesco, assume il comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa al posto del Tenente di Vascello Flavio Verde, destinato presso la Capitaneria di Porto di Venezia dove assumerà l’incarico di Capo Sezione Tecnica e, quindi, delle gestione di tutte le attività portuali della città della laguna.