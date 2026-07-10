Il fiuto di Dea incastra pusher mentre cede droga, arrestato

Arrestato a Palermo un pusher grazie al fiuto del cane antidroga Dea. In azione i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Villagrazia che hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 26 anni per produzione traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sorpreso l’indagato mentre effettuava due distinte cessioni di hashish, per un peso di 8 grammi, sulla pubblica via a due acquirenti, rispettivamente di 37 e 31 anni, entrambi originari del capoluogo. A seguito della successiva perquisizione, grazie al fiuto del cane antidroga, sono stati rinvenuti ulteriori 55 grammi della medesima sostanza, nascosta all’interno di un contenitore di plastica nascosto in una siepe vicino a una scuola. Il gip ha convalidato l’arresto. Mentre i due acquirenti sono stati segnalati alla prefettura.