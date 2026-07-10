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San Calogero, grande partecipazione all’evento presso la biblioteca comunale

Presente anche il sindaco Sodano alla manifestazione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Oltre 300 persone hanno preso parte all’incontro presso la biblioteca comunale/ Officina delle tradizioni popolari.
Una sala strapiena di gente ha partecipato alla manifestazione dedicata a San Calogero organizzata dal Comitato per le tradizioni popolari e dalla Famiglia Casesa.
Dopo la benedizione del pane donato da numerose famiglie si sono susseguiti diversi interventi tra riflessioni e momenti artistici come quello splendido di Tom Sinatra .
La presenza del Direttivo dell’associazione portatori con la consegna di alcune targhe speciali ad alcuni portatori e l’intervento finale del Sindaco Michele Sodano imbucato a cantare con il Val d’Akragas e’ stato davvero apprezzato.
Il suo intervento è stato pienamente rivolto alla festa di san Calogero ed alle sue autentiche tradizioni di popolo.

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